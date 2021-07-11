Çıldırmış Bir GTA Online NPC'si Ona Çarpan Oyuncuyu Koşarak Kovaladı

Bir oyuncunun kendisine çarpması ile öfkesi ayağına vuran bir GTA Online NPC'si, kendisine çarpan oyuncuyu saatlerce kovaladı. Olayı kayıt altına alan oyuncu, Los Santos'ta oldukça sakin bir hayata sahipmiş gibi görünen sürücülerin damarlarına basıldığında nasıl çileden çıkacağının bir göstergesi oldu.

Video boyunca bir anlığına bile yorulmadan kendisine yetişmesi için çok yavaş giden arabanın peşinden koşan bir oyuncu olmayan karakter (NPC), Los Santos'taki sürücülerin o kadar da sakin olmadığını gösterdi.

Bu video, Grand Theft Auto 5'in oldukça ayrıntılı dünyasının aracı olduğu en eğlenceli anlardan biri olarak görülebilir. Tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olan Grand Theft Auto V, çok oyunculu modu GTA Online ile sayısız gizeme ev sahipliği yaptı.

Bu gizemlerin çoğu, oyuncu olmayan karakterlerle birlikte oyunun hala etkileyici ve büyük açık dünyasının bir parçası olarak varlığını koruyor. Los Santos'un NPC sakinleri, çoğu oyuncunun gözünde Los Angeles'tan ilham alınarak tasarlanan sokaklarda rastgele olarak gezmek üzere oyuna eklenmiş oyuncu olmayan karakterlerdir.

Rockstar Games'in oyuncuların seveceği, oyuna daha çok bağlanacağı özelliklerle güncel tuttuğu GTA Online söz konusu karakterlerle düzenli olarak etkileşime giriyor. Bu etkileşimler genellikle olumlu sonlansa da bir Reddit kullanıcısının paylaştığı video, NPC'lerle etkileşime geçmenin her zaman olumlu sonuçlanmayacağını gösterdi.

GTA Online NPC'si Oyuncuyu 50 Dakika Kovaladı

IGMS1987 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video, Los Santos'un sınırlarında kendisini kovalayan bir oyuncu olmayan karaktere odaklanıyor. Oyuncunun paylaştığı bilgilere göre arabasına çarptığı bir NPC, onu yaklaşık 50 dakika boyunca kovaladı.

Aşağıdaki videonun süresi, izleyenlerin sıkılıp videodan uzaklaşmaması için 2 dakikadan daha az bir süreye indirildi. Karakterin koşuşu oldukça hızlı gibi görünebilir. Bu, videonun hızlandırılmasından kaynaklanıyor.

Reddit kullanıcısı, NPC'nin arabasına çarptıktan sonra çileden çıktığını ve onu koşarak kovalamaya başladığını belirtti. NPC, videonun sonuna doğru gerçek bir oyuncunun IGMS1987'ye ateş etmesi ile arabanın peşini bırakıp kaçmaya başladı.

Olay görünüşe bakılırsa NPC amacına erişemeden son buluyor. Oyuncu eğer ateş etmeseydi büyük bir olasılıkla oyuncuyu arabasından zorla indirecek ve hedefine ulaşacaktı.