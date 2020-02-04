Çılgın Türk Mühendisler Depremi Önceden Haber Veren Sistem Geliştirdi

Çılgın Türk mühendisler olarak bilinen Alper Göknar, Ömer Tarhan Divarcı ve Caner Kılınç, depremi etkisi oluşmadan cep telefonlarıyla bildiren bir proje geliştirdiler. Projenin bir başka özelliği ise deprem öncesi ve sonrasında insanların cep telefonu yoluyla iletişimlerinin sağlanması olacağı dile getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alper Göknar, Almanya'nın Postdam Üniversitesinde geliştirilen sensörleri Türkiye'ye getirerek, sistemi çalışır hale getirdiklerini dile getirdi. Göknar, Marmara Bölgesinin çeşitli yerlerine yerleştirdikleri sensörler sayesinde 5 ve üzerindeki depremleri algılayabildiklerini aktardı. 5 ve üzerindeki depremleri 5 ila 25 saniye öncesinde algıladıklarını belirten Göknar, bu sayede telefonlara bilgi gönderebildiklerini belirtti.

Göknar, "Eğer sistemimiz Elazığ’da kurulu olsaydı, oradaki insanlara yaklaşık 15 saniyeye yakın bir erken uyarı sistemi alarmı verebilirdik. Kaç tane canın o anda kurtulabileceğini siz hesaplayın” dedi.

Depremi önceden haber veren sistem nasıl ortaya çıktı?

Alper Göknar, bugüne kadar erken uyarı sistemlerinin dünyanın birçok farklı noktasında denendiğini söyledi. Buna rağmen 2012'de gördükleri bilimsel bir çalışmanın ardından İstanbul için bu sürenin 20 - 25 saniyeye çıkabileceğini inandıklarını aktardı. Göknar'ın açıklaması ise aşağıdaki gibi oldu.

“Uzun bir süre aslında deprem erken uyarı sistemlerinin 5-8 saniye civarında bir uyarıyı ancak verebileceği argümanını dinledik biz. Ama 2012 senesinde Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Honkura Yoshimori’nin bir çalışmasına denk geldik. O, İstanbul için bir erken uyarı sisteminin, bütün herkese ulaştığı takdirde ortalama 20-25 saniyelere çıkabileceğini söylüyordu. Böylece biz de araştırmalarımızı derinleştirdik. Yaptığımız şu aslında, bu kısmen doğru olduğu için sorgulanması gereken bir iddiaydı çünkü depremde etkilenecek olan nüfus 20-25 milyon civarında ve depremin merkez üssüne en yakın olan 3-4 milyonluk bir nüfus için bu 5-8 argümanı doğru olmasına rağmen, deprem merkezinden uzaklaştıkça bu süre artacaktır. 10, 20 hatta 25 saniyelere kadar çıkacak olan bir süredir bu."

Göknar, sistemi ise şöyle açıkladı: "Biz bu noktada Potsdam Üniversitesi’nde geliştirilen 6 tane sensörü Türkiye’ye getirdik. Gönüllü yazılımcı arkadaşlarımız ile bir araya geldik ve bir cep telefonu uygulaması ile beraber ayrıca evlerde, okullarda, hastanelerde ve birçok fabrikada kullanılabilecek olan bir cihaz da geliştirdik. Bununla da amacımız hem uç noktada insanlara bu erken uyarı sistemini ulaştırmak hem de gayrisafi milli hasılanın yüzde 65’nin döndüğü bir ekonomi olan Marmara’da, fabrikalara güvenli bir duruş sergileyebilecekleri süreyi en ekonomik şekilde sağlayacak bir cihaz da geliştirmek. Cihazın prototipini en kısa zamanda uygulamaya sokmak istiyoruz. Şu anda 6 tane olan bu istasyon sayısını hızlı bir şekilde aslında 100'ler seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Amacımız hızlı bir şekilde bu kaynaklara erişip, bu yapıyı kurabilmek. Bunun için bütün Marmara’yı aslında uçtan uca çevirmemiz gerekiyor. 6 haftalık süre içerisinde bu bütün altyapıyı kurup işler hale getirebiliriz.”

Erken uyarı sistemi hakkında uzun uzun konuşan Göknar ve ekibinin bütün açıklamalarına ise Yeni Şafak üzerindeki röportajdan ulaşabilirsiniz.