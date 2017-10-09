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  4. Çılgın Türk, Servet Ödediği Tesla’yı İzmir’de Parçalara Ayıracak!

Çılgın Türk, Servet Ödediği Tesla’yı İzmir’de Parçalara Ayıracak!

Çılgın Türk, Servet Ödediği Tesla’yı İzmir’de Parçalara Ayıracak!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Piyasadaki en iyi elektrikli otomobillerden olan Tesla S100, bu sefer caddelerde boy göstermek için değil, bambaşka bir amaç uğruna satın alındı. Elektrik dağıtım şirketlerine akıllı sayaçlar geliştiren Luna Elektronik Başkanı Mustafa Karabağlı, ABD’den 115 bin Euro’luk Tesla S100 aldıklarını belirterek "Parçalayıp şarj ünitesi geliştirme için Ar-Ge çalışması yapacağız" dedi.

Dünyada elektrikli otomobillerin gittikçe yaygınlaşması başka bir problemi gün yüzüne çıkarıyor: Şarj üniteleri. Luna Elektronik bu konuda çok önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, şarj ünitelerinin evlerde üretilecek elektriğe entegre edilmesi için çalışma başlattı.

Luna Elektrik-Elektronik AŞ Başkanı Mustafa Karabağlı, bu amaçla dünyanın en gelişmiş elektrikli otomobil teknolojisine sahip olan Tesla S100’ün şarj ünitesinde çalışmak üzere aracı İzmir’e getirtti. Karabağlı, aracın 115 bin Euro’ya (nakliye ve vergi masraflarıyla 700 bin TL) mal olduğunu söyledi.

Karabağlı, "Tesla’yı parçalayarak şarj sistemi geliştirme ve araca entegre edilmesi konusunda Ar- Ge çalışması yapacağız. Daha sonra tabi ki aracı kullanmayı da düşünüyoruz" dedi.

Tesla üzerinde yapacakları Ar- Ge’ye ilişkin proje çalışmalarının birkaç ay süreceğini kaydeden Karabağlı, şarj ünitelerinin ileride evlerde üretilecek elektriğe entegre edilmesine önem verdiklerini çalışmalarının önemli bir boyutunu bu konunun oluşturacağını söyledi.

İzmir’de inşaatı süren fabrikalarında elektrikli araçların şarjına önemli bir bölüm ayıracaklarını belirten Karabağlı, şarj ünitelerinin AVM otoparkları, açık otoparklar gibi alanlara monte edilebileceğini ifade etti.

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ETİKETLER: tesla Tesla Model S elektrikli otomobil şarj ünitesi

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