CİMER’e Başvurular Rekor Seviyeye Ulaştı

Vatandaşların istek ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebildiği CİMER platformuna 10 ayda 2 milyon 784 bin 220 başvuru yapıldı.

10 Temmuz 2018 tarihinde CİMER adıyla tek bir çatı altında hizmet vermeye başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), vatandaşla devlet arasında iletişim köprüsü görevini görüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CİMER’e ilişkin önemli veriler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

1 Ocak-18 Ekim 2018 tarihleri arasında CİMER ve BİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştığını söyleyen Oktay, söz konusu başvurularla ilgili olarak toplam 2 milyon 433 bin 628 sevk ve cevaplama işlemi yapıldığını belirtti.

Okay ayrıca internet üzerinden alınan 547 bin 523 başvurunun vatandaşların talebine binaen CİMER otomasyon sistemi üzerinden doğrudan ilgili kurumlara sevk edildiğini aktardı.

Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan CİMER, geçtiğimiz günlerde yoğun talep sebebiyle çökmüştü.

CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

CİMER’e istek ve şikayetlerini iletmek için yapmanız gereken şey oldukça basit. İlk olarak buradaki bağlantıya tıklayın. Ardından karşınıza çıkacak olan, ad, soyad, annenizin evlenmeden önceki soyadı, cep telefonu numarası ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapın. Daha sonra diledğiniz konuda şikayetlerinizi doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilirsiniz.