Çin 5G Ağ Bağlantısı Dönemini Resmen Başlattı

Çin içerisinde hizmet sunan üç kamu telekom kuruluşu, 5G ağ bağlantısı dönemini resmi olarak başlattı.

Ortak Altyapı ile En Büyüğü

Söz konusu üç telekom kuruluşu ile başlatılan bu 5G ağı, ortak bir altyapıdan gücünü alıyor. Bu ağ, şu an için dünya genelindeki en geniş 5G ağı olma unvanını da elinde tutuyor.

Şangay ve Pekin gibi şehirlerde halihazırda başlayan ağ desteği, yılın sonuna kadar eklenmesi planlanan 50,000 baz istasyonu ile birlikte daha geniş bir yapıya sahip olacak. Üç operatör bu noktada maliyetleri düşürmek için ortak bir altyapıdan destek almaya karar verdi.

Bir milyarın üstünde aktif aboneye sahip olan ülke, dünyanın en büyük mobil pazarı olmasına rağmen kamu desteği ön planda tutuluyor. Bununla birlikte operatörler de artan veri talebi ile başa çıkabilmek için ek kapasiteye ihtiyaç duyuyor.

Çin'in attığı bu erken adım aslında pek de beklenmedik ve şaşırtıcı bir adım oldu. Analistler bu erken adımı ağırlıklı olarak Amerika ile olan rekabete bağlıyor. Yine analistlere göre Çin, 2025 yılında kendi başına dünyadaki tüm 5G pazarının yüzde 40 oranındaki kısmına sahip olacak.

Bu da 5G teknolojisinin Çin için oldukça önemli olduğunu gösteren işaretlerden birisi.