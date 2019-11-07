Çin 6G Teknolojisi için Çalışmalara Resmen Başladı

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu 5G ağ teknolojisi ile gündeme gelen Çin, şimdi de 6G ağ teknolojisi için çalışmalara başladığını resmi olarak duyurdu.

6G Dönemi için Çalışmalar Başladı

Teknoloji alanında önemli adımlar atmaya başlayan Çin, son zamanlarda bu tip haberler ile sık sık gündeme geliyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Gazetesi, yaptığı haberle birlikte 6G için çalışmaların resmen başladığını duyurdu.

Ülke genelinde bulunan resmi kurum ve enstitüler, 6G hakkında görüşlerini ve fikirlerini belirtmek için bir toplantı yaptı. 37 uzman ile araştırma ekibi kuran Çin, bu şekilde çalışmalar için ilk ayağı oluşturmuş oldu.

5G Teknolojisinde Hızlı Davranmışlardı

Çin içerisinde hizmet sunan üç kamu telekom kuruluşu, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde 5G ağ bağlantısı dönemini resmi olarak başlatmıştı.

China Telecom, China Unicom ve China Mobile ile başlatılan bu 5G ağı, ortak bir altyapıdan gücünü alıyor ve şu an için dünya genelindeki en geniş 5G ağı olma unvanını da elinde tutuyor.

Çin'in attığı bu erken adım aslında pek de beklenmedik ve şaşırtıcı bir adım oldu. Analistler bu erken adımı ağırlıklı olarak Amerika ile olan rekabete bağlıyor. Yine analistlere göre Çin, 2025 yılında kendi başına dünyadaki tüm 5G pazarının yüzde 40 oranındaki kısmına sahip olacak.