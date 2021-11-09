Çin, ABD Donanmasına Ait Gemilerin Maketini Yaptı

Çin, ABD Donanması gemilerini taklit etti. Güney Çin Denizi, Tayvan ve bölgedeki askeri üstünlük üzerindeki gerilimler arttıkça, Pekin'in niyetleri ABD'yi giderek daha fazla ilgilendiriyor.

Çin, füze hedef tatbikatı için kullanılan alanda ABD Donanması gemilerinin maketlerini inşa ediyor.

Uydu görüntüleri, Çin'in kuzeybatı çölünde ABD Donanması uçak gemisi ve destroyerinin maketlerini, muhtemelen ülkeler arasındaki gerilim arttıkça gelecekteki bir deniz çatışması için pratik olarak inşa ettiğini gösteriyor.

Çin, son yıllarda ordusunu büyük ölçüde geliştirdi ve Güney Çin Denizi, Tayvan ve Hint-Pasifik'teki askeri üstünlük üzerindeki gerilimler arttıkça, kapasitesi ABD'yi giderek daha fazla ilgilendiriyor.

Çin, ABD Donanması gemileriyle neden ilgileniyor?

Colorado merkezli uydu görüntü şirketi Maxar Technologies tarafından Pazar günü çekilen görüntüler, bir ABD uçak gemisinin ve bir demiryolu rayında oturan destroyerin ana hatlarını ortaya koydu.

Maxar, konumu, kuzeybatı Sincan bölgesindeki bir Taklamakan Çölü ilçesi olan Ruoqiang olarak belirledi.

Bağımsız ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü web sitesinde, ABD gemilerinin maketlerinin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından geliştirilen yeni bir hedef aralığının parçası olduğunu söyledi.

USNI, silah sistemleri de dahil olmak üzere destroyer maketi üzerinde bazı özellikler tespit ettiğini söylese de, hedeflere ne kadar ayrıntı dahil edildiği görüntülerden belli değildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı günlük bir brifingde, görüntüler hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Bahsettiğin durumdan haberdar değilim" dedi.

Çin'in devasa askeri yükseltmesi, ABD ve diğer ülkelerin deniz kuvvetlerine karşı koymayı vurguladı. Buna karşıt gemileri püskürtmek ve muhtemelen batırmak için karadan, denizden ve havadan fırlatılan füzelerin geliştirilmesi de yer alıyor.

Örneğin Pekin merkezli üretici Boya Gongdao Robot Technology, Çin ordusu için robot köpek balığı geliştirdi. Otonom araç keşif, arama kurtarma ve denizaltı karşıtı savaş için tasarlandı.

Düşük gürültü, uzun dayanıklılık, yüksek hız ve esneklik gibi özelliklere sahip olan robot balığın, gelecekteki herhangi bir çatışmada tehdit oluşturabileceği belirtildi. Üretici, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ile tam gereksinimler hakkında iş birliği yapıyor.

Çin bu hafta ayrıca düşman denizaltılarını aramak ve yok etmek için tasarlanmış otonom bir su altı insansız hava aracını test ettiğini de açıkladı.