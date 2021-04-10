Çin'den Tarihi Karar: Alibaba'ya 2,8 Milyar Dolar Ceza Kesildi

Çin'den Alibaba'ya 2,8 milyar dolarlık ceza geldi. Hükümet, Alibaba’yı 18,23 milyar yuan para cezası ile vurdu ve pazar hakimiyetini kötüye kullanmayla suçladı.

Çinli düzenleyiciler, teknoloji devine yönelik anti-trust soruşturmasında Alibaba’ya 18,23 milyar yuan (2,8 milyar dolar) para cezası kesti ve şirketin pazar hakimiyetini kötüye kullandığını söyledi.

Düzenleyiciler, Aralık ayında şirketin tekelci uygulamaları hakkında bir soruşturma açmıştı. Soruşturmanın ana odak noktası, satış yapan dükkanların her ikisiyle de çalışabilmek yerine iki platformdan birini seçmeye zorlayan bir uygulamaydı.

Çin'den Alibaba'ya 2,8 milyar dolarlık ceza

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu politikanın Çin’in çevrim içi perakende pazarındaki rekabeti bastırdığını ve platformlardaki satıcıların işlerini ve tüketicilerin meşru hak ve menfaatlerini ihlal ettiğini söyledi.

Hükümet, "birini seç" politikasının Alibaba’nın pazardaki konumunu güçlendirmesine ve haksız rekabet avantajları elde etmesine izin verdiğini söyledi.

Düzenleyiciler, şirketin 2019 gelirinin yaklaşık yüzde 4′ünü oluşturan cezaya ek olarak, Alibaba’nın üç yıl boyunca SAMR’a kendi kendini inceleme ve uyumluluk raporlarını sunması gerektiğini söyledi.

Alibaba ise yaptığı açıklamada, cezayı kabul ettiğini ve SAMR’ın kararlılığına uyacağını söyledi. Alibaba, soruşturmayla tam olarak iş birliği sağlayacağını, öz değerlendirme ve sistemlerinde iyileştirme yapacağını söyledi.

Şirket açıklamasında "Alibaba, sağlam bir hükümet düzenlemesi ve hizmeti olmadan büyümeyi başaramazdı ve tüm düzenleyicilerden gelen kritik gözetim, hoşgörü ve destek, gelişimimiz için çok önemliydi" dedi.

Düzenleyicilerin bu cezası, Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik baskısının en son örneğini ortaya koyuyor. Düzenleyiciler, Çin’in teknoloji devlerinin, özellikle de finans sektöründe faaliyet gösterenlerin gücünden giderek daha fazla endişe duyuyor.

Bu artan incelemelerin çoğu, hem Alibaba hem de Ant Group’u kuran milyarder Jack Ma’nın iş imparatorluğunun çevresinde yaşanıyor. Ma, ülkenin finansal sisteminin "Sanayi Çağından kalma" olduğunu söyleyerek, Çin’in mali düzenleyicisini eleştirmişti.

Ant Group'un halka arzının askıya alınmasının ardından Ma, nerede olduğu konusunda spekülasyonları körükleyerek geri planda kalmıştı. Ocak ayında, yardım kuruluşunun girişimlerinin bir parçası olarak video yayınlamıştı.

Ant Group yönetimi ise halka arz taahhüdünde bulundu ve çalışanların hisselerden para kazanmasına yardımcı olacağını söyledi.