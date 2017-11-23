Çin Alışverişlerinde Kargo Çilesini Bitirecek Anlaşma!

İğneden ipliğe binbir çeşit ürün grubunun oldukça ucuz fiyatlara satıldığı Aliexpress platformunda kargo çilesini bitirecek anlaşma Alibaba ile Aras Kargo arasında imzalandı. Aliexpress tutkunlarının bazen 30 günü bile aşan kargo yolu gözleme süreci artık 5 güne düşebilir.

Çin'den Alışverişin Seyrini Değiştirecek Anlaşma 'Dijital Dönüşüm' Toplantısında Açıklandı!

Teknoloji yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılacağını ifade eden Aras Kargo yöneticileri, bu bağlamda Alibaba ile bir iş birliği içinde olduklarını düzenledikleri Dijital Dönüşüm adlı basın toplantısında aktardı. Normalde 30 günü bulan teslim sürecinin bu iş birliği sayesinde 5 güne kadar düşebileceğini aktaran Aras Kargo, önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımlara başlanabileceği sinyali verdi.

Normalde Türkiye'deki bir vatandaşın Aliexpress'ten satın aldığı ürünün Türkiye sınırlarına girdikten sonra dağıtımı PTT yoluyla sürdülüyordu. Artık dağıtım sekmesine 'hızlı kargo' adı altında Aras Kargo'nun farkı paketlerdeki teslimat seçenekleri ekleneceği bildirildi. Aras Kargo yetkilileri açıklamalarının devamında gümrük işlemlerinin de Aras Kargo tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Aliexpress Tutkunları Soruyor: "Astarı Yüzünü Geçecek Mi?"

Aliexpress meraklıları ise konuya çok farklı bakıyor. Bu anlaşma sağlanmadan önce de UPS gibi Türkiye'de ağı bulunan uluslararası kargo firmalarının 'hızlı kargo' hizmeti sunduğunun altını çizen Aliexpress tutkunları, her ne kadar Aliexpress üzerinde 'Free Shipping' (Ücretsiz Kargo) olarak satın alınsa da 'hızlı kargo' adı altında dağıtım yapan kargo firmalarının "gümrük, konşimento, depo ücreti" gibi çok farklı kalemlerde fahiş ücretler aldığını öne sürdü. Aynı zamanda birçok Aliexpress kullanıcıs, halihazırda hızlı kargo ile yapılan yurt dışı alışverişlerde ürün fiyatının bazen iki katını bulan maliyetlerin çıkarılması bir yana, türlü türlü formalitelerle hem zaman hem para kaybına uğradıklarını ve bu sebeple istemeyerek de olsa 30 günü bulan standart kargoyu seçmek durumunda olduklarını kaydettiler. Aliexpress tutkunları, Aras Kargo - Aliexpress iş birliğinin farklı çözümler getirmesini umuyor.