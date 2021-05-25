Çin Aşısı İçin 3. Doz Geliyor: Koruyuculuğu Yeterli Değil

Çin aşısı için 3. doz uygulanması olası görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den gelen açıklamalar, Çin aşısı yaptıranlara ekstra bir doz daha uygulanacağını gösteriyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı ise Çin'de üretilen aşıların etkinliği konusunda çözüm araştırdıklarını söylüyor.

Pekinli yetkililer, Covid-19 aşılarının üçüncü dozunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu karar, Covid-19 aşılarının etkinliklerine dair şüphelerin ortaya çıkmasından sonra alınmış olabilir.

Washington Post tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'deki sağlık uzmanları, aşı korumasının altı ay sonra sürmeyebileceğini ve Covid-19 riski yüksek olan kişilerin üçüncü doz alması gerektiğini söylüyor. Çin devleti tarafından işletilen medya kuruluşu SCMP ise Pekin'in önerisiyle birlikte üçüncü dozları sunmaya hazırlandığını öne sürüyor.

Geçen hafta hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Bahreyn, Covid-19'a karşı korumayı artırmak için Çin'in Sinopharm aşısının üçüncü dozunu uygulayacaklarını açıkladı. BAE, altı ay veya daha uzun süre önce aşılanmış herkese ekstra aşılama programına alacağını söyledi. Bahreyn ise yüksek riskli gruplara üçüncü doz yapmayı vadediyor.

Çin aşılarının etkinliği tartışma konusu

Sinopharm'ın COVID-19 aşısı Sinovac, inaktive edilmiş koronavirüs SARS-CoV-2'den hazırlanıyor. Etkisiz hale getirilmiş virüs aşıları, nispeten kolay yapılabilme avantajına sahip. Ancak mRNA bazlı aşılar (Pfizer-BioNTech ve Moderna) vücutta antikor oluşturma konusunda ekstra avantajlı.

Sinopharm daha önce inaktive edilmiş aşısı için yüzde 79'luk bir etkinlik oranı bildirmişti, ancak bu tahmini destekleyen tüm verileri yayınlamadı. Brezilya'dan gerçekleştirilen deneme verilerine göre, Sinovac'ın aşısının etkinlik oranı yüzde 50'ye kadar düşebiliyor.

Geçtiğimiz süreçte Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı George Gao, Çin aşılarının etkinliğinin "yüksek olmadığını" söyleyerek bu sorunu kabul etmişti. Gao, Pekin'in "mevcut aşıların etkinliğinin yüksek olmama sorununu çözme" olasılıklarını resmi olarak değerlendirdiğini söylemişti.

Tıp uzmanları ise verisiz piyasaya sürüldüklerinden bu yana Çin'deki aşıların etkinliği hakkında pek çok soruya sahip. Geçen hafta bir dizi kamuya açık röportajda konuşan ABD'li uzman Anthony Fauci, koronavirüse karşı bağışıklığın uzun vadeli olmadığını belirtti. Yüksek etkili mRNA aşıları yapılan kişilerin de bir yıl içinde ekstra doza ihtiyaç duyabileceğini tahmin etti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Fauci ile büyük ölçüde aynı fikirde. CEO Bourla, sekiz ila 12 aylık süreçte güçlendirici bir dozun mümkün olduğunu söyledi.