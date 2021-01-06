Prof. Dr. Ceyhan’dan Flaş Çin Aşısı Açıklaması!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin aşısı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, Haber Global’e yaptığı açıklamada, Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 60 yaş üzerine etkileri konusunda çalışmaların olmadığını söyledi.

Çin Aşısı 60 Yaş Üzeri Kişilerde Etkili mi?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CoronaVac aşısının Endonezya’da 59 yaş üzerine yapılmaması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endonezya'nın yaptığı son derece doğru. Aşılamayı başka türlü uygulama şemalarına bakarak ayarlamak güvenilir değil. Aşılar arasındaki doz aralığında da aynı şey söz konusu. SinoVac'ın ürettiği aşının bütün çalışmaları 18 ve 60 yaş arasında yapılıyor. Türkiye'de de böyle, Endonezya'da da. Çin'in sonuçları açıklaması lazım fakat Çin ısrarla hangi tarihte açıklayacağını söylemedi” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, “Elimizde bizim 18-60 yaş arasında sadece Türkiye'de 1322 vaka veriye dayanarak karar veriliyor. Bu rakam aşı için ancak Faz 2 denilebilecek bir rakam. 7100'ün altında denek sayısı ile söylenen hiçbir lafın bilimsel güvenilirliği yok. Bu çalışma ile biz aşıya hazırlanıyoruz. Acaba sonuçlar beklendiğimi gibi çıkmadı onun için mi açıklanmıyor diye şüpheler de doğuyor. Kendi adıma böyle bir durumda aşılama yaptırır mıyım diye baktığımda yine de yaptırırım diyorum. Çünkü hastalık kötü seyrediyor. Bizim artık aşının etkisizliğini göze alıp bu aşıyı yaptırmak dışında çaremiz yok. İfadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

“Diyelim ki bu aşı etkisiz çıktı. Yarın mRNA aşıları yaptırılabilir mi? Etkisinde bir azalma olur. Neticede düşük bir antikor düzeyi oluşturuyorsa sonraki aşının etkisini bir nokta engeller. 60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok bunun. Bu gruba bu aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar. Tutarsa tutar diye düşünülebilir. Yoksa onun dışında hiçbir veri yok. Sadece tek başına Çin aşısı alan biz varız. Çin'in bile 2'si hazır biri de devam eden 3 aşısı var. Buna rağmen Çin, diğer ülkelerde üretilen aşılardan da ısmarladı kendisine.” “Kanada, nüfusunun 9 katı kadar aşı satın aldı. Çünkü hiçbirisinin Faz 3 çalışması yoktu. Birisi etkisiz çıkarsa etkili çıkanı yaparım diye. 4 misli yetecek kadar aşı satın aldılar. 60 yaşın üzerinde verisi olan Pfizer/Biontech aşısı var. Onlar küçük bir grupta da olsa bir çalışma yaptılar ama Çin aşısıyla ilgili hiçbir veri yok.”

Çin’den Getirilen Aşı Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Prof. Dr. Ceyhan, “Henüz aşının etkinliğini azaltacak bir mutasyon ortaya çıkmadı. İngiltere'de başlayan mutasyon da genetik laboratuvarlarda elde edilen bir sonuç. Henüz kliniğe yansıyan bir durum da gösterilmiş değil. Bunu klinik takiplerle göreceğiz. Ben bu tip mutasyonların çok kötü karşılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Virüs daha bulaştırıcı hale gelecek ama daha az zararlı hale gelecek ki biz bu pandemiden kurtulalım” şeklinde konuştu.