Türkiye'nin de Satın Aldığı Çin Aşısının Etkinliği Açıklandı: Onay Aldı

Çin aşısının etkinlik oranı ne kadar? Türkiye'nin de satın aldığı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronVac aşısı Endonezya'da onay aldı. Endonezya, CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu. İşte Çin aşısının etkinlik oranı ile ilgili detaylar.

Çin Aşısının Etkinlik Oranı Kaç?

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Endonezya, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğu bilgisi paylaştı.

Türkiye de geçtiğimiz günlerde CoronaVac aşısının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu bilgisini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak" cümlelerine yer verilmişti.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Çin Aşısında Son Durum Ne?

30 Aralık 2020'de Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirilmişti. Konu ile alakalı son durum bilgisi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: