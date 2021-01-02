Türkiye'nin Aldığı Aşı Mutasyonlu Virüse Etkili mi? Çin'den Açıklama Geldi

Türkiye'nin aldığı Çin aşısı mutasyonlu virüse etkili mi? Geçtiğimiz gün Çinli bir uzman tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs mutasyonlarının aşının etkinliğini etkileyip etkilemediğine açıklama getirildi.

Çinli bir hastalık kontrol yetkilisinin Cuma günü yaptığı açıklamada, Koronavirüs mutasyonlarının Çin'in kamu kullanımı için yetkilendirdiği aşıları etkilediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyledi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) bir yetkili olan Xu Wenbo devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Panik yapmaya gerek yok. Aşılarımız mutasyonlu virüsleri de başarıyla alt edebiliyor" dedi.

Mutasyona uğramış varyantı aşı geliştirme çalışmalarındaki virüsle kıyasladıklarını söyleyen Wenbo, hastalığa neden olma kabiliyetinde şu ana kadar belirgin bir değişiklik görülmediğini söylüyor.

Türkiye'nin aldığı Çin aşısı mutasyonlu virüse etkili mi?

Çinli yetkili, Koronavirüs mutasyonlarının aşının bağışıklık etkisi üzerindeki etkisini kıramadığını dile getirdi. Halihazırda Çin'de onaylanan Sinopharm ve Sinovac aşılarının (Türkiye'nin aldığı Sinovac şirketine ait) bu mutasyonlara başarılı olduğunu aktardı.

Xu Wenbo virüs proteinindeki mutasyonun, virüsün genetik bilgi taşıyan nükleik asitlerini hedef alan Çin yapımı COVID-19 aşıların duyarlılığını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

İngiliz bilim adamlarının "VUI - 202012/01" olarak adlandırdığı yeni mutasyon, teorik olarak COVID-19'un daha kolay yayılmasına neden olabilecek bir genetik mutasyon içeriyor. Hatta daha önceki açıklamalarda yüzde 70'e kadar daha fazla yayıldığı belirtilmişti.

Ayrıca geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur."