Çin Aşısı Neden Gecikti? Bakan Koca Açıkladı!

Çin aşısı neden gecikti? Bu soru uzun bir zamandır en çok merak edilen sorulardan bir tanesiydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin bir açıklama yaparak insanların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çin Aşısı Neden Gecikti Sorusuna Yanıt Geldi

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen terminlerde verilmesi ile ilgili çok büyük sorunlar var. Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık" dedi.

Bakan Koca, "Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.”

"Artık bir sıkıntı olmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, “Yüreğimiz ağzımızda Fatih Bey, olmasın diye uğraşıyoruz. Korkum şu, bu aşı milliyetçiliği meselesi çok öne çıkıyor. Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. Biontech’ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Her aşının peşindeyiz. Bir yandan da ülkemizde geliştirilecek aşıları destekliyoruz ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi" dedi.

Bakan Koca, yaz mevsimine kadar yaklaşık 120 milyon doz aşının geleceğini söyledi. Aşılarda üretim sorunu olduğunu belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: