Çin Aşısının Teslimat Tarihi Değişti! Aşılama Ne Zaman Olacak?

Türkiye’nin Çin’den aldığı yeni tip koronavirüs aşısının ilk teslimatı 11 Aralık olarak planlanmıştı ancak Yeni Şafak’taki habere göre teslimat tarihi ertelendi. Böylece Çin aşısının teslimat tarihi değişmiş oldu. Peki, ülkemizde toplu koronavirüs aşılaması ne zaman yapılacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çin Aşısının Yeni Teslimat Tarihi

Çin merkezli SinoVac firmasından alınan yeni tip koronavirüs aşısının ilk teslimatı 11 Aralık olarak planlanmıştı fakat iddiaya göre teslimat tarihi ertelendi. Aşıların Çin’deki prosedürden dolayı ertelendiği belirtildi. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre ilk parti, bir hafta on gün içerisinde Türkiye’ye getirilecek. Bu bilginin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından öğrenildiği ifade edildi.

SinoVac tarafından geliştirilen aşıların ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu fakat Çin’deki prosedürlerden kaynaklı bir gecikmenin yaşandığı söylendi. Geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 aşısının Türkiye’ye ihracı için onay vermişti. Söz konusu prosedürler tamamlandıktan sonra ilk parti, on güne kadar Türk Hava Yolları aracılığı ile getirilmesi hedefleniyor. Çin ile yapılan anlaşma kapsamıdna ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşı daha getirilecek.

Türk Hava yolları aracılığı ile getirilen yeni tip koronavirüs aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye, söz konusu incelemeyi kendi kuralları kapsamında yapacak. Aşı incelemesinin yaklaşık olarak 14 gün süreceği belirtildi. Yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri yeni yıl ile beraber aşılama sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kitlesel bağışıklamanın bu şekilde başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu nedenle iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamaya göre günde 1,5 milyon vatandaşın aşılanması planlanıyor. Prof. Dr. İlhan, “Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.