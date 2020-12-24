Çin Aşısı Türkiye'ye Geldi İddiası: Çin Aşısı Türkiye'ye Geldi Mi?

Çin aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor. Tüm gözler koronavirüs aşının ülkemize gelmesinde. Çin aşısı geldi mi? Çin aşısının Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Çin Aşısı Geldi Mi?

HaberTürk'te Ebru Baki ile Para Gündem programında, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ı taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği söyleniyor.

Aşılama işleminin yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere başlayacağı konuşulmakta. Şu anda aşının geldiği ile alakalı Sağlık Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bilim Kurulu Toplantısı Ertelenmişti

23 Aralık'ta yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelenmişti. Toplantı 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de yapılacak. Toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Fahrettin Koca'nın aşının Türkiye'ye gelip gelmediği ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye'nin 50 milyon doz aldığı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşının Brezilya'daki üçüncü aşama testlerinin sonuçları çıktı. Sinovac'ın Covid-19 aşısı, Brezilya'daki son aşama denemelerinde etkinlik için %50 barajını geçti. Sao Paulo'daki Ribeirao Preto Tıp Fakültesi'nde sağlık verilerini analiz etmede uzmanlaşmış bir profesör olan Domingos Alves, "Herkes% 90'ın üzerinde bir etkinlik oranını umuyor" dedi.

Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde " Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." demişti. Sinovac aşısı Türkiye'de de faz 3 deneme aşamasında bulunuyor.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.