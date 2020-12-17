Çin Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak? Bilim Kurulu Üyesi Tarih Verdi

Çin aşısı Türkiye'de ne zaman yapılacak? Çin aşısının Türkiye'de yapılacağı tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Çin aşsının Türkiye'de ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Çin Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının ülkemizde uygulanmaya başlanacağı tarihi paylaştı. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise aşıların ne zaman yapılacağı kesinleşti.

Sputniknews'in aktardığı habere göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin menşeli koronavirüs aşısının gelecek hafta çarşamba gününden itibaren (23.12.2020) sağlık çalışanlarında uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

23.12.2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler başta olmak üzere teması yüksek meslek gruplarında çalışanlara aşı yapılacağı bilgisini verdi.

"Günde 1 Milyonun Üzerinde Kişiye Aşı Yapılabilecek"

Prof. Dr. Deniz Çalışkan "Aşı takip sistemimiz son derece iyi çalışıyor. O nedenle herhangi bir izdihama yol açmadan randevu ile aşılarımızı çok hızlı bir şekilde günde 1 milyonun üzerinde kişiye yapabilecek şekilde ilgili genel müdürlüğümüz, halk sağlığı genel müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamış durumda." dedi.

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Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde: