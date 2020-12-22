Türkiye'nin de 50 Milyon Doz Aldığı Çin Aşısının İlk Sonucu Ortaya Çıktı

Çin aşısının Brezilya'daki üçüncü aşama testlerinin sonuçları açıklandı. Çin aşısı ne kadar etkili? Merak edilen detaylar haberimizde.

Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

WSJ'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Covid-19 aşısı, Brezilya'daki son aşama denemelerinde etkinlik için %50 barajını geçti. Brezilya, Çinli firmanın Endonezya ve Türkiye'de de test edilen CoronaVac aşısının 3. Aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke oldu.

Covid-19'un Çin'de büyük ölçüde kontrol altında olması nedeniyle, ülkenin aşı geliştiricileri klinik denemelerini yurtdışında yapmak zorunda kaldı. Geçen hafta 3. aşama testleri tamamlayan Brezilya'da aşı denemelerine katılan kişiler, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, sonuçların CoronaVac'ı uluslararası bilim adamları tarafından uygulanabilir olarak kabul edilebilecek bir aşının eşiği olan %50'nin üzerinde etkili bir oranda gösterdiğini söyledi.

Sao Paulo'daki Ribeirao Preto Tıp Fakültesi'nde sağlık verilerini analiz etmede uzmanlaşmış bir profesör olan Domingos Alves, "Herkes% 90'ın üzerinde bir etkinlik oranını umuyor" dedi. Brezilya'nın Butantan Enstitüsü, Çarşamba günü aşının etkinlik oranını resmi olarak açıklayacak. Butantan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aşının etkinliği hakkında şu anda verilen herhangi bir bilgiyi "sadece spekülasyon" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Çin Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak?

Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin menşeli koronavirüs aşısının gelecek hafta çarşamba gününden itibaren (23.12.2020) sağlık çalışanlarında uygulanmasına başlanacağını açıkladı. 23.12.2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler başta olmak üzere teması yüksek meslek gruplarında çalışanlara aşı yapılacağı bilgisini verdi.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde: