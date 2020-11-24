50 Yıl Sonra bir İlk! Çin, Ay'dan Taş Toplayacak

1970’lerden beri ilk defa Ay’a insansız uzay aracı gönderecek olan Çin Ay'dan taş toplayacak. Dünya ve Ay tarihi için bir ilke imza atmayı planlayan Çin'in Ay'daki planları bir hayli kapsamlı gözüküyor. İşte Chang’e 5 roketi ile yapılacak fırlatmanın detayları.

Çin'in Ay Keşif Programı'nın (CLEP) baş tasarımcısı Ouyang Ziyuan 2002'de verdiği bir röportajda, “Hedeflerimizden biri, analiz için Ay örneklerini Çin'e geri getirmek. Ay'daki minerallerle ilgileniyoruz. Bunu yapmak için insansız bir uzay aracı hazırlayacağız." demişti. On sekiz yıl sonra Chang’e 5 roketi ile Ay'a yolculuk önümüzdeki hafta başlıyor.

Chang’e 5 roketi kapsamında uzaya gidecek olan Çin, 1970’lerden beri ilk defa Ay’a insansız uzay aracı gönderip numune toplayan ülke olacak. Görevin genel amacı, Ay yüzeyinden yaklaşık 2 kilogram numune toplamak ve bunları bilimsel analiz için Çin'e getirmek üzerine kurulu. Ayrıca Çin tarafından seçilen Mons Rümker volkanik bölgesi, henüz keşfedilmemiş olduğu için dikkat çekiyor.

Çin Ay'dan taş toplayacak roketini geliştirdi: Chang'e 5

Ay'ın uzak tarafını inceleyen ve yaklaşık bir Ay günü (14 Dünya günü) sürecek olan bu misyon, dünya basınında da ses getirmiş durumda. Yaklaşık 50 yıl sonra ilk defa Ay'dan örnek toplayacak olan Çin'in altıncı uzay görevini gerçekleştirdiğini de hatırlatmak gerekiyor.

CLEP Baş Tasarım Yardımcısı Yu Dengyun Chang'e 5 roketinin ve bu insansız uzay görevinin önemini şöyle vurguladı:

"Chang'e-5 sondasının; Ay numunesi toplama, Ay yörüngesinde yanaşma ve Dünya atmosferine yüksek hızla geri gelmesiyle birlikte Çin'in havacılık tarihinde yeni atılımları gerçekleştirmesi bekleniyor. Çin, Uzay istasyonunun ve insanlı ay görevinin daha da gelişmesi için insansız bir Ay araştırma istasyonu kurmayı planlıyor."

Chang'e 5 roketi Çin için bir Ay yükselişini ve geri dönüşü konusunda birkaç ilke imza atacak. Chang'e 5 görevinin karmaşıklığı, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nden Peng Jing tarafından ortaya kondu. Jing, "Bu yılın sonunda fırlatılacak olan sonda, Dünya-Ay yörüngesine girecek. Ay yörüngesine girmek için ilk olarak yavaşlayacak ve Ay örnekleri toplama da dahil olmak üzere zemin araştırması yapacak" dedi.