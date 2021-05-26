Çin Bitcoin Madenciliğini Tamamen Yasaklayacağını Duyurdu

Pekin'den gelecek yeni adımlar açıklandı: Çin Bitcoin madenciliğini yasaklıyor. Asya ülkesinin düzenleyicileri, kripto madencilerini kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğini düşünüyor. Ayrıca Bitcoin'in ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, Çin'in global anlaşmalarına ters düşüyor.

Çin hükümeti, yeni bir yöntem olarak ortaya çıkan Bitcoin madenciliği konusunda baskı yapacağını duyurmasının ardından, Bitcoin yatırımcılarını yeni bir risk altında bırakıyor.

Çin'in Danıştay Mali İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından yayınlanan bildiride, hükümetin "bitcoin madenciliği ve ticaret davranışını durduracak ve bireysel risklerin topluma aktarılmasını kararlı bir şekilde önleyeceği" belirtildi.

Komiteye, Başkan Xi Jinping'in ekonomik ve mali konularda üst düzey temsilcisi olan Başkan Yardımcısı Liu He liderlik ediyor.

Şangay Sosyal Bilimler Akademisi baş araştırma görevlisi Li Yi, South China Morning Post'a verdiği demeçte, "Bu açıklama, kripto para madenciliği için fazla alan bırakmadı. Çin'deki tüm madencilik faaliyetleri yasaklandığında, işlem gücünün büyük bir kısmı ortadan kalkacağı için Bitcoin'in kaderine yönelik dönüm noktası olacak" dedi.

Çin Bitcoin madenciliğini neden yasaklıyor?

Çin hükümeti sadece finansal istikrar konusunda endişeli değil. Komünist Parti'nin resmi medya kuruluşu Xinhua News'de yer alan bir yazı, hükümetin duruşunu detaylandırdı ve Bitcoin'in kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü hakkındaki endişeleri dile getirdi.

Ayrıca yazı Bitcoin'in aşırı enerji kullanımından da bahsetti. Geçen hafta Çin, finans kurumlarını kripto işlemlerine veya ilgili hizmetlere katılmamaları konusunda bir uyarı yayınladığı ele alındı.

Çin, yasadışı faaliyetlerde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin rolü konusunda endişeli olan tek ülke değil. Geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı, işletmelerin 10.000 dolardan fazla kripto para birimi işlemlerini İç Gelir Servisi'ne bildirmeleri gerektiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetleri geniş ölçüde kolaylaştırarak zaten önemli bir tespit sorunu oluşturuyor" dedi.

Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu da dahil olmak üzere üç ABD kurumunun potansiyel suç ihlalleri için kripto borsası Binance'i araştırdığı ortaya çıktı. 2020 raporuna göre, yasadışı Bitcoin'in önemli bir kısmı Binance borsasından geçiyor.

Bitcoin ağı, şaşırtıcı miktarda enerji talep ediyor. Ufak bir karşılaştırma isterseniz; Bitcoin'in normal operasyonlarını sürdürmek için Hollanda kadar güç kullanılması gerekiyor. Yakın tarihli bir Nature Communications makalesi, tüm Bitcoin madenciliğinin yüzde 75'inin Çin'de gerçekleştiğini tahmin ettiğinden, bu yük özellikle Çin hükümetine uyarı niteliğinde.