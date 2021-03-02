Çin'in En Büyük Bitcoin Madeni Kapatılıyor: İşte Sebebi

Çin Bitcoin madenlerini kapatma kararı aldı. Çin’in İç Moğolistan bölgesi, enerji tüketen operasyonu azaltmak için kripto para birimi madenciliği projelerini yasaklamayı ve mevcut faaliyeti durdurmayı planlıyor.

Çin'in en çok enerji tüketen eyaleti olan İç Moğolistan, kripto para borsasını hareketlendirecek bir karar almak zorunda kaldı. Enerji tasarrufu hedeflerini karşılamak için artan bir baskı ile karşı karşıya olan İç Moğolistan yönetimi, yeni ve mevcut Bitcoin madenciliği projelerini Nisan ayı sonundan önce askıya almayı planlıyor.

Çin'den Bitcoin madenlerini kapatma kararı

Bitcoin madenciliği, düşük elektrik fiyatları nedeniyle İç Moğolistan, Siçuan ve Sincan gibi bölgelerde bolca yapılıyor. Hem Çin hem de dünya için büyük bir Bitcoin üretim kaynağı olan bu bölgeler, önümüzdeki dönemden itibaren madencilik faaliyeti yürütemeyecek. Bunun temel sebebi ise Çin'in 2030'dan önce karbon emisyonlarındaki artışı durdurma sözü vermesi ve 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşması.

İç Moğolistan Özer Bölgesi, Pekin'in enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu incelemesi altındaki 30 alandan sadece biriydi ve 2019'da hedefleri karşılayamadı. Bunun üzerine Eylül ayında merkezi hükümetten ağır eleştiri aldı. Bölge, 2025 yılına kadar 100 gigawatt'tan fazla yenilenebilir üretim kapasitesi kurmayı hedefleyerek enerji portföyündeki yenilenebilir enerjinin payını artırma sözü verdi.

İç Moğolistan'ın sanayi ve enerji departmanları tarafından yayınlanan plan geçen hafta onaylanmış olsa da, kamuoyunun görüşlerini almaya devam ettiği için değişikliklere tabi. Ancak ülkenin kirlilikle mücadele ve karbon emisyonlarını azaltma taahhüdü göz önüne alındığında, resmi açıklamadan önce rutin bir prosedür olarak uygulanmaya başlaması gerekiyor.

Çin'in yüksek enerji tüketen tüm endüstrileri engelleme çabaları, Bitcoin madencileri için yükselen fiyatların üzerine kesinlikle soğuk su dökecek gibi gözüküyor. Bitcoin şu anda 49.000 ABD dolarının üzerinde işlem görüyor.

Ayrıca Çin'de kripto para ticareti, finansal piyasalar için tehdit oluşturabilecekleri korkusuyla 2019'dan beri yasakla durumda, ancak Bitcoin madenciliğine izin verildi.

Bir blockchain uzmanı olan James Kuo açıklamasında, "Bitcoin uluslararası bir varlık haline geldi. Her duruma uyan bu tür tek boyutlu önlemler, hesaplama gücünde kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Uzun vadede ise (Çin'in) Bitcoin ağını kontrol etme yeteneğini kısıtlayabilir." dedi.