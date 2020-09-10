Çin Büyükelçisi Twitter'da Cinsel İçerik Beğendi: Ortalık Karıştı!

Çin'in Birleşik Krallık'ta görev alan büyükelçisi Liu Xiaoming'in sosyal medya hesapları ele geçirildi. Siber saldırganlar söz konusu hesaptan cinsel içerikli video ve Çin Komünist Partisi'nin karşıtı partilerin gönderilerini beğendi. Söz konusu durum, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çin Büyükelçisinin Hesabı Ele Geçirildi

Çin'in İngiltere Büyükelçiği tarafından yapılan resmi açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda Çin karşıtı bazı unsurlar Büyükelçi Liu Xiaoming'in Twitter hesabına acımasızca saldırdı ve halkı aldatmak için aşağılık yöntemler kullandı. Büyükelçilik bunu Twitter'a bildirdi ve kapsamlı bir soruşturma yapmaları için konuyu ciddiye almaya çağırdı. Büyükelçilik daha fazla önlem alabilmek ve halkın bu tür söylentilere inanmamasını sağlayabilmek adına haklarını saklı tutar."

Twitter söz konusu durum hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu arada ufak bir hatırlatma olması adına Twitter, Çin'de engellendi ancak yetkililer platformu izleyici bir politika adına daha fazla kullanmaya başladı.

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