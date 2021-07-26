Çin, Dünyanın İlk Çevreci Nükleer Reaktörünü İnşa Ediyor

Çin'den çevreci nükleer reaktör projesi geliyor. Toryum reaktörleri olarak adlandırılan yeni nesil bu santraller, hem suya ihtiyaç duymuyor hem de nükleer silah üretmek için kullanılamıyor.

Emisyonları azaltmak için nükleer reaktörleri kullanma olasılığı ilginizi çekiyor, ancak su kullanımları ve uzun vadeli güvenlikleri konusunda endişeli misiniz? LiveScience tarafından yayınlanan yeni rapor, Çin'in sıvı toryum ve erimiş tuz kullanarak ilk temiz ticari nükleer reaktörü inşa etme planlarını ortaya koydu.

Çin tarafından geliştirilecek olan ilk prototip reaktör Ağustos ayında hazır olacak ve ilk testleri de Eylül ayında yapılacak. Tam ölçekli bir ticari reaktör ise 2030 yılına kadar hazır olacak.

Çin'in yeni projesi sadece çevreye karşı daha duyarlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bazı küresel tartışmaları da hafifletecek. Geleneksel uranyum reaktörleri, 10.000 yıla kadar radyoaktif kalan, kurşun kaplar ve kapsamlı güvenlik gerektiren atıklar üretiyor. Atık ayrıca nükleer silahlar için çok önemli bir izotop olan plütonyum-239'u da içeriyor.

Ayrıca, Çernobil'de yaşandığı gibi, herhangi bir sızıntı durumunda radyasyon riski de barındırıyor. Büyük miktarda suya ihtiyaç duymaları ise iklim değişikliğini tetikleyen bir diğer faktör oluyor.

Çin'den çevreci nükleer reaktör: toryum reaktörleri

Ancak Çin'in tasarladığı toryum reaktörleri, temel elementleri uranyum-233'ü veren florür tuzunda çözer ve böylece diğer reaksiyonlarda geri dönüştürülebilir. Reaksiyondaki diğer artıkların yarılanma ömrü ise 500 yıldır, muhteşem değil ama çok daha güvenli.

Erimiş tuz herhangi bir sızıntı oluşursa toryumdan yalıtılabilir ve sızıntıları soğutabilir. Ayrıca bu teknoloji su gerektirmiyor ve nükleer silah üretmek için kullanılmıyor. Çin'in planı genel olarak şehirden uzakta, çölde bile nükleer silah stoğu oluşturma endişesi yaratmadan reaktör inşa etmek.

Toryum reaktörleri, özellikle daha kısa sürelerde inşa edilebilmesi sayesinde Çin'in kömürden hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olabilir. Çin, ülkenin Gansu eyaletinde bir çöl şehri olan Wuwei'de ilk ticari reaktörü inşa ediyor.

Yetkililer ayrıca bunu Çin'in uluslararası genişlemesini teşvik etmenin bir yolu olarak görüyorlar. "Bir Kuşak Bir Yol" yatırım girişimine katılan 30 kadar ülkeye bu reaktörlerden yapılması planlanıyor. Yani teorik olarak Çin, nükleer silahların yayılmasına katkıda bulunmadan, siyasi nüfuzunu genişletebilir.