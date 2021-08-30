Çin'den Flaş Karar: Çocuklar Sadece 3 Saat Online Oyun Oynayacak

Çinli çocuklara 3 saat online oyun sınırlaması getirildi. Çin, 18 yaşın altındaki çocukların haftada üç saatten fazla çevrim içi video oyunları oynamasını yasakladı. Bu, PUBG ve Fortnite gibi pek çok yapımdaki oyuncu sayısını azaltacak gibi duruyor.

Bloomberg'in devlet basınında çıkan haberlere dayandırdığı rapora göre, Tencent ve NetEase gibi Çinli oyun platformları, düzenleyiciler tarafından Pazartesi günü getirilen yeni kuralların ardından çevrim içi oyun oynamayı haftada sadece üç saatle sınırlamalı. Değişiklik, oyun bağımlılığı konusundaki artan endişeye ve Çin'in teknoloji devlerine yönelik daha kapsamlı bir baskıya yanıt olarak geliyor.

Çinli çocuklar 3 saat online oyun oynamaya mahkum

Çin'de yaşayan 18 yaşın altındaki çocuklar artık Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri (ve resmi tatillerde) 20:00 - 21:00 saatleri arasında bir saatlik oyunla sınırlandırılacak. Reuters'e göre oyun şirketleri, bu saatler dışında çevrim içi oyun oynamayı kısıtlamalı ve yeni kuralların uygulanmasını sağlamak için gerçek bir isim doğrulama sistemine sahip olmalıdır.

Pekin merkezli düzenleyiciler, Çinli gençler arasında oyun bağımlılığıyla mücadeleye yardımcı olmak için ebeveynler ve okullarla da çalışacaklarını söylüyor.

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni kurallar, devlet medyası tarafından yayınlanan bir makalenin çevrim içi oyunları "ruhsal afyon" olarak nitelendirmesinden bir ay sonra geldi. Bu benzetme rapordan daha sonra kaldırılmış olsa da makalenin tonu, özellikle de sonradan anlaşıldığında, devlet müdahalesinin kaçınılmaz olduğuna dair çok az şüphe bıraktı.

Google'ın Play Store kazancı dudak uçuklattı

Utah ve diğer 36 Amerika Birleşik Devletleri eyalet ve bölge başsavcısı tarafından yazılım devine açılan uygulama mağazası ile ilgili antitröst davasındaki bir dosya, şirketin 2019'da sadece Play Store'dan 11,2 milyar dolar gelir elde ettiğini gün yüzüne çıkardı.

Sağlanan bilgiler neticesinde şirketin 2019 yılındaki brüt kârının 8,5 milyar dolar, faaliyet kârının 7 milyar dolar olduğu ve şirketin kâr marjının %62'nin üzerine çıktığı öğrenildi. Kazanç raporuna uygulama satışı, uygulama içi satın alma ve uygulama mağazası reklamlarının da dahil edildiği belirtildi. Google, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu verilerin işlerini yanlış lanse etmek için kullanıldığını söyledi.

Şirket, Google'ın ödeme sistemlerine alternatifler olduğunu ileri sürse de geliştiriciler söz konusu alternatiflere çıkan yolların kapalı olduğunu ve bazen engellendiğini öne sürüyor. Davacılar, buna ek olarak Google'ın League of Legends gibi oyunların arkasındaki isim olan Riot Games gibi büyük geliştiricilere Play Store'dan ayrılmamaları için rekabete aykırı anlaşmalar götürdüğünü iddia ediyor.