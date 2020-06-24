Çin Covid-19 Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı: İşte Geliştirilen Aşının Fotoğrafı

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilmek adına çeşitli ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken konu ile alakalı pek çok olumlu gelişmenin yaşandığına tanık oluyoruz. Çin Tıbbi Bilimler Akademisi ya da kısaca IMBCAMS geliştirilmekte olan Covid-19 aşısı hakkında bazı gelişmeleri aktardı.

İşte IMBCAMS tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan fotoğraf hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Pek çok ülke alınan önlemlerle birlikte salgında düşüş eğilimi gösteriyor olsa da dünyanın dört bir yanında salgının devam ettiğini ve günlük vaka sayılarının hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde dolandığını bilmemiz gerekiyor. Nitekim salgını kontrol altına aldığını düşünen ülkelerde de olası ikinci dalga tehlikesi baş göstermekte.

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşıda ikinci faza geçiş yapıldığını duyurdu ve geliştirilen aşıya dair bir görüntüyü kamuoyu ile paylaştı. Aşı geliştirmeleri üç fazdan oluşuyor ve bu fazın ardından geriye geniş kitleli denemelerin yapıldığı tek faz kalmış oluyor.

Tabii ikinci faza geçilmiş olması bir aşının kesinlikle başarılı olacağı anlamına gelmediği için bu aşının etkinliği ile ilgili heyecan duymak için biraz erken olduğu söylenebilir. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aşıyı geliştiren ilk ülke hangisi olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.