Çin, Daha Fazla Teknoloji Şirketi Kurulmasını İstiyor

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin, 2020 yılından itibaren daha fazla teknoloji üretiicine ev sahipliği yapmak istiyor. Ülkenin ticaret bakanlığı üst düzey teknolojilere yönelmeyi planlıyor.

ABD’nin Asya pazarına uyguladığı ticaret baskısına rağmen, artan küresel talebe bağlı kalarak temmuz ayında beklenmedik ihracat oranı yakalayan Çin ekonomisi, daha fazla teknolojik ürün ihtiyacı duyuyor. Bundan dolayı da ülkenin Huawei, Xiaomi, Baidu gibi firmalara destek vereceği söyleniyor.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihracat hacimlerinin 2019'un ikinci yarısında da hızla genişlemesinin beklendiğini belirtti. Yani Trump yönetimine karşı büyümeye devam eden Çin ekonomisinin yapay zeka, sivil havacılık, robotik kodlama, yazılım gibi alanlara yatırım yapması bekleniyor.

Teknoloji Şirketlerine Özel Vergi Sistemi

2020'den itibaren global pazara daha fazla şirket sunması beklenen Çin'in, genişleyen Şangay Serbest Ticaret Bölgesindeki zorunlulukları azaltacağı söylendi. Bu bölgede kurulmuş olan teknoloji şirketlerine özel bir vergi politikası uygulayacak olan hükümetin böylelikle teknoloji ihtiyacını gidermesi bekleniyor.