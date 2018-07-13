Çin'de 1.5 Milyar Dolarlık Kumar Ağı Çökertildi

Çin polisi kripto para karşılığında Dünya Kupası maçlarına bahis oynatan ve açtıkları site üzerinden toplamda 1.5 milyar dolar kazanan kumar çetesini çökertti.

Çin’in yerel haber kaynaklarından bir tanesi olan South China Morning Post, Guangdong bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını dünya medyasıyla paylaştı. Çin polisinin 6 şüpheliyi uzun süredir takip ettiğini belirten gazete, yaklaşık sekiz aydır yasadışı şekilde bahis oynatan çeteye operasyon düzenlediğini ve çetenin tamamen çökertildiğini aktardı. Deep wep olarak adlandırılan ulaşılması zor internet ağları üzerinde yer aldığı belirtilen bahis sitesinde sadece Bitcoin, Ethereum ve Litecoin ile işlem yapılabildiği yazılanlar arasında yerini aldı.

Operasyon sonrasında ismi verilmeyen internet sitesinin dünya çapında 30,000’den fazla üyesi olduğu bilgisine ulaşırken, 1.5 milyar dolarlık pazarı yönetenlerin, kendilerine 8 bin kişilik bir ekip kurdukları ve komisyon usulüyle 8 bin kişiye yeni bahisçiler buldurdukları ortaya çıkarıldı. Son zamanlarda Türkiye’de sıkça gördüğümüz saadet zinciri şeklinde işleyen sistemle birlikte binlerce yeni üye kazanan çetenin, Çin’in güvenlik kurumlarına yakalanmamak adına kripto paraları kullandıkları ve bu yolla daha rahat para transferleri gerçekleştirebildikleri kaydedildi.