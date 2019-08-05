Çin’de 5G’li Akıllı Telefonu Piyasaya Süren İlk Marka ZTE Oldu

Çin’deki 5G’li akıllı telefon yarışının galibi ZTE oldu. Bugün itibarıyla Çin’in ilk 5G destekli akıllı telefonu Axon 10 Pro 5G’yi piyasaya süren Shenzhen merkezli teknoloji devi, Huawei’yi geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz şubat ayında Barcelona’da düzenlenen Mobile World Congress’te (MWC) duyurulan ZTE Axon 10 Pro 5G, 6.47 inç 1080p AMOLED ekranla geliyor.

Qualcomm’un ilk nesil X50 5G modemlerinden birini kullanan akıllı telefon, Snapdragon 855 yonga seti, 6/8/12GB RAM, 128/256GB depolama alanı ve 4.000mAh batarya gibi pek çok önemli özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Çinli müşteriler, bugünden itibaren Axon 10 Pro 5G’yi satın alabilecekler; ancak ekim ayına kadar cihazın odak özelliği olan 5G’yi kullanamayacaklar. Çin devlet telekomünikasyon şirketi China Mobile, bu yılın sonuna kadar ülkedeki 50’den fazla şehirde 5G şebekesine sahip olmayı planlıyor.

Çin’in diğer telekomünikasyon şirketleri China Telecom ve China Unicom da, ülkede 5G altyapısı oluşturmak için gereken lisansları almış durumda.

ZTE, her ne kadar ülkede 5G destekli telefonu satışa sunan ilk marka olmayı başarsa da, en büyük rakibi Huawei’yi tam anlamıyla mağlup etmiş değil. Zira şirket, geçtiğimiz ayın sonlarında ilk 5G’li akıllı telefonu Huawei Mate 20 X’i İngiltere’de piyasaya sürmüştü. Ayrıca diğer Çinli üreticiler OnePlus ve Oppo da yakın zaman önce farklı ülkelerde 5G’li cihazlarını satışa sunmuştu.