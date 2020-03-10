Çin'de Akıllı Telefon Satışları Düştü

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre Çin’de Şubat ayında akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla göre %55 düştü. Durumun kısa vadede düzelip düzelmeyeceği, tüketicilerin ve tedarik zincirinin can almaya devam eden Corona virüsü salgını ile nasıl başa çıkacağına bağlı olacak.

Çin’de geçen yıl toplamda sadece 6.34 milyon cihaz satıldı. Kıyaslama için, 2019’un aynı döneminde yaklaşık olarak 14 milyon telefon satılmıştı. 2012’den beri veri yayınlayan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’ne göre Şubat ayı şimdiye kadar en az telefon satışının gerçekleştiği ay oldu. Daha derinlemesine araştırıldığında, Şubat ayında 5.85 milyon adet Android telefon gönderiminin gerçekleştiği, 2019 çeyreğinde 12.72 milyondan bu rakama düşüldüğü görülüyor. iPhone sevkiyatlarına baktığımızda, Ocak ayında iki milyon adedin biraz üzerinde seyrettikten sonra Şubat 2019’da 1.27 milyondan 494 bine düştüğü görülüyor.

Apple CEO’su Tim Cook, küresel ofislerdeki çalışanların işlerinin izin vermesi durumunda 9 Mart - 13 Mart tarihleri arasında evden çalışabileceklerini söylemişti. Cook, öksürük veya ateşi olanlara da iyileşene kadar izin vermişti.