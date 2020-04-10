Çin'de Artık Her Hayvan Yenilemeyecek

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin’de besi hayvanlarıyla evcil hayvanlar tekrar sınıflandırıldı. Çinliler bundan sonra her hayvanı yiyemeyecek.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını Çin’in Vuhan şehrinde başladı ve her türlü hayvanın kesilip satışa sunulduğu mide bulandırıcı pazardan çıktığı tahmin ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın Çin’de durma noktasına geldi, ülkede yaşam normala döndü. Dünyayı etkileyen bu olayın tekrar yaşanmaması adına olsa gerek Çin Tarım Bakanlığı, evcil hayvanlarla besi hayvanlarını yeniden sınıflandırdı.

Sığır, domuz, koyun ve tavuğu içine alan 18 hayvan türü besi için uygun olarak tanımlandı. Bazı geyik, alpaka, devekuşu türleri dahil 13 hayvan da özel besi olarak sınıflandırıldı. İki tilki türü, rakın ve vizon çiftlik hayvanı olarak değerlendirilirken etleri için yetiştirilmesine yasak getirildi. Köpekler de evcil hayvan sınıfına alındı. Bilindiği üzere köpek Çin’de yenen onlarca hayvan arasındaydı. Artık besi hayvanlar değil, evcil hayvanlar sınıfında.

Hayvan hakları örgütleri Çin Tarım Bakanlığı’nın aldığı yeni kararı çığır açıcı olarak değerlendirdi. Söz konusu listenin taslak olduğu, Mayıs ayında resmileşeceği söylendi. Bu yasağa şimdiden uyan şehirler de var. Şenzen’de köpek ve kedi eti tüketimi yasak.