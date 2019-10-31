Çin'de Çarpışma Testleri İçin Yavru Domuzlar Kullanıldı

Dünyanın birçok yerinde deneyler için canlı hayvanlar kullanılabiliyor. Bu hayvanlar genellikle farelerden oluşmakla birlikte, bazen yavru domuzlar da kullanıyor. İşte haberimizin detayları.

Çin'de bir şirket, acımasızlıkla suçlanabilecek bir uygulamada bulundu. Kuruluş yetkilileri çarpışma testleri için yavru domuzları kullandı. Hayvan hakları savunucuları bu haberi alır almaz ayağa kalktı. Yapılan testlerdeki bazı ayrıntılar ise, gerçekten de korkunç boyutlarda.

Yavru domuzların herhangi bir şeyi yemesi ve içmesi engelleniyor

Bu deneylerden önce yavru domuzların 24 saat önce herhangi bir şey tüketmeleri engelleniyor. Böylece organlarında meydana gelebilecek hasarlar, çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Alman Bild gazetesine konuşan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) sözcüsü Anne Meinert, bu deneylerin korkunç olduğunu ifade etti. Ayrıca çarpışma esnasında yavru domuzlardan bir kısmının iç organlarında kanama olduğu veya kemik kırılmaları yaşadığını söyledi. Buna ek olarak kimilerinin de öldüğünü ifade etti.

Özellikle de Avrupa'dan konuyla ilgili çok sert açıklamalar geldi. Çinli şirket ise ABD laboratuvarlarında uygulanan deneylerdeki etik ilkelerin birebir uygulandığını söyledi. Sizce bu Çinli şirketin yaptığı uygulama etik mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.