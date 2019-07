Çin’de, Çocuklara Ücretsiz Akıllı Saat Dağıtılıyor

Çin'in Guangzhou şehrindeki okullarda yeni bir uygulama başlatıldı. Çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan akıllı saatler sayesinde ebeveynler çocuklarının konumlarını görebiliyor.

Çin hükümeti tarafından 2016 yılında başlatılan 'Akıllı Kampüsler' projesi, Guangzhou'daki 60 okulda uygulamaya geçirildi. Ülkenin uydu navigasyon sistemi Beidou ile entegreli çipler içeren akıllı saatler 17 bin öğrenciye dağıtıldı. 15 milyon nüfusu olan şehirde 13 bin saatin daha dağıtılması planlanıyor.

Daha önce Çin’de birçok okulda öğrencilerin okula cep telefonu getirmesi yasaklanmıştı. Bunun yerine 'Akıllı Kampüsler' projesi başlatılmıştı. Akıllı saatler sayesinde, hem öğrencilerin derslerde dikkatlerinin dağılmaması hem de ebevynlerin çocukları için endişelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocuklar bu saati taktığında, anne-babalar gerçek zamanlı olarak çocuklarının konumunu görebiliyor. Ayrıca saatin üzerinde yer alan özel bir tuş, çocukların acil durumlarda ailelerini arayabilmesini sağlıyor.

17,000 pupils in Nansha district, South China’s Guangzhou city, get free watches equipped with BeiDou Navigation Satellite System, which help their parents get their kids' real time location and alerts for any potential safety risks. pic.twitter.com/p95sBU76r8

Saatlere 'su alarmı' adı verilen bir alarm eklediklerini de belirten mühendis Zhu Yanjun, "Saat suya girdiğinde aileler haberdar olacak, böylece göl ve ırmaklardaki boğulma vakalarının azalacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Akıllı saati kullanan ilkokul öğrencisi Chen Şin, "Saati taktığımda annem ve babam evde olsalar bile benim nerede olduğumu görebiliyorlar. Onları istediğim zaman arayabiliyorum ve mesaj gönderebiliyorum." dedi.

'Akıllı Kampüsler' projesi kapsamında akıllı saatlerin yanı sıra, tüm okullara yüz tanıma sistemine sahip kapılar ve robotik eğitim asistanları getirilmesi de planlanıyor. Akıllı kapıların bazı örnekleri, hali hazırda Çin’de çeşitli okullarda kullanılıyor.

China uses facial recognition tech in schools - students enter/exit school by facial scanning at the entrance, the system will register their entry/exit time n SMS to their guardian via mobile app. It can be connected to the same database used by local police to identify criminal pic.twitter.com/OQbVcY6xcx