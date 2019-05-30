Çin'de Dronelarla Yapılan Işık Gösterisi Göz Kamaştırdı

Birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapan Çin, genellikle ışıklı gösterileri tercih ediyor. 28 Mayıs 2019'da Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı’nda yine böyle bir ışıklı gösteri yapıldı.

Çin'in Guizhou eyaletinde gerçekleşen bu ışıklı gösteri, adeta gözleri kamaştırdı. 526 drone gökte çeşitli ışıklandırmalar ile seyircilere görsel şölen yaşattı.

Çin’de dronelarla yapılan gösteri büyük ilgi gördü

Dronelar yukarıya çıktıkları andan itibaren sadece belirli hareketler yapmadılar. Sayılar ve çeşitli insanlar görüntüleri oluşturdular. Tüm bu görseller, Çin'in drone konusunda çok ciddi bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

31 Mayıs 2019 tarihine kadar 526 insansız drone aracı, havada eşzamanlı olarak üç boyutlu gösteriler yapacaklar. Kelebekler, koşan adam, Dünya gibi çeşitli kareografiler seyirciler için oluşturulacak. Aşağıya, bu gösterilerden bir parçanın alındığı video bırakıldı. Videoyu izledikten sonra hissettiklerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.