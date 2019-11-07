Çin'de Oyun Oynamaya Sınır Geldi! Gece Oyun Oynanamayacak

Çin yönetimi aldığı radikal karar ile ülkede oyun oynamaya sınır getirdi. İnternet bağımlılığı ile mücadele kapsamında 18 yaşından küçük kişilere oyun sınırı konuldu. Sanal sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'deki 18 yaşından küçük oyuncular 22.00 ve 08.00 saatleri arasında online oyunlara erişim sağlayamayacak. Hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ise günde 3 saat oyun oynama hakkı çocuklara sunulacak.

8 ila 16 arasında olan çocuklar oyunlar için ayda 29 dolar harcayabilecekken, 16-18 yaş arası çocuklar 58 dolar harcayabilecek.

Çin aldığı karar ile tüm dünyada dikkar çekmeyi başardı. Yeni gelen kuralların nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor. Oyuncular oyun oynamak için her türlü yolu deneyecek gibi gözüküyor.

Bazı ülkelerde sürekli oyun oynamak kamu sağlığı sorunu olarak görülmekte. Bundan dolayı hastanelerde de poliklinikler bulunmakta. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, ülkemizde bilgisayar oyunu bağımlılığına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Çin'de yapılan bir düzenlemenin benzeri ülkemizde de uygulanabilir.