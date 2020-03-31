Çin'de Salgın Bitiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı

Çin son zamanlarda düşen vaka artış miktarı ile birlikte günlük yaşama dönüş için adımlar atmaya başladı. Peki salgın, Çin'de bitmek üzere mi?

Tehlike Sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Sorumlu Direktörü Takeshi Kasai, gazetecilerle çevrim içi ortamda gerçekleştirdiği toplantı sırasında merak edilen bazı soruları yanıtladı. Çin'de vaka artış miktarının azalmasından sonra "Çin'de vaka bitiyor." görüşünün hakim olduğunu söyleyen Kasai, bunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bu düşüşlere aldanmamak gerektiğini söyleyen Kasai, "Corona virüsü salgını Asya-Pasifik bölgesinde bitmekten çok uzakta." dedi.

"Şu an alınan önlemler ve uygulamalar, ülkelerin corona virüsüyle mücadelesinde çok az zaman kazandırıyor. Salgın devam ettiği sürece bütün önlemler de alınsa bölgede salgın riski gitmeyecek. Virüs tekrar karşımıza çıkabilir."

Yani şu sıralar tehlike azalmış gibi gözükse de hem ilk dalga hem de yeni dalgalardan doğabilecek bazı tehditler mevcut gibi gözüküyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.