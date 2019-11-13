Çin'de Satış Rekoru Kıran Honor 9X Türkiye'ye Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Huawei'nin çatısı altında faaliyet gösteren Honor'un yeni akıllı telefon modeli Honor 9X çok yakında Türkiye'ye gelecek. Çin'de düzenlenen 11.11 Bekarlar Günü indirimlerinde en çok satılan akıllı telefon modeli olan Honor 9X için Türkiye müjdesi geldi. Gelin hep beraber Honor 9X modelinin tüm teknik özelliklerine ve ülkemizde ne zaman satışa sunulacağına yakından bakalım.

Honor 9X, tasarımı ve Pop-up kamerası ile öne çıkmakta. 6.59 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefon modeli gücünü Kirin 710F yonga setinden almakta. 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın ön tarafında bir adet açılıp kapanabilen 16 megapiksellik Pop-up kamera sensörü yer almakta.

Honor 9X'in arka tarafında 48 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörüne 8 megapiksellik geniş açı sensörü ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik etmekte. 4.000 mAh bataryadan beslenen cihaz 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan Honor 9X'de 3.5 mm'lik jack girişi yer almakta.

Honor 9X Türkiye Çıkış Tarihi

Honor 9X'in 19 Kasım'da ülkemizde satışa sunulacağı açıklandı. Honor Türkiye CEO'su Kevin Kong, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Honor 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki başarısını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermeye hazırlanıyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve dinamik tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcılarımızın hayatında önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz"