Çin'de Üretilen İlk Tesla'lar Sahipleriyle Buluştu

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, arabalarının seri üretimlerini yaptığı Gigafactory'lerin bir örneğini Çin'e açmıştı. Üretim maliyetlerini düşürme adına Çin hükumetiyle yaptığı anlaşma sonrasında fabrikasını faaliyete geçiren şirket, üretime başladı ve ilk Tesla Model 3'leri yaptı.

Tesla'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamayla “Tesla, Çin´deki Gigafactory 3´te üretilen ilk Model 3 otomobilleri BUGÜN teslim ediyor. Model 3ler için sıraya girenlerden 15’i Tesla çalışanları” denildi.

Çin merkezli Gigafactory 3, Tesla´nın ABD dışındaki ilk üretim merkezi. Tesla Model 3 sedan otomobillerin üretiminin Ekim ayında başladığı fabrikada yıllık 250 bin araç üretimi hedefleniyordu. parça maliyetlerini düşürmek ve son günlerde yaşanan üretim azlığı problemini düşürmek adına böyle bir adım atan Tesla, yeni fabrikasının ilk meyvelerini böylece toplamaya başladı.