Çin’de Üretime Başlayan Tesla’nın Hisseleri Değer Kazandı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, son dönemlerde yaşanan gelişmeler sonrasında artış göstererek yüzde 21 oranında değer kazandı.

Çarşamba günü üçüncü çeyrek mali raporunu açıklayan Tesla, beklentilerin üzerine çıkarak üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kar ettiğini açıkladı.

Gigafactory 3'te Üretime Başlandı

Şirketin ayrıca, Çin’in Şangay kentindeki Gigafactory 3 adlı yeni fabrikasında üretime başladığını da kısa süre önce duyurmuştuk. Hatta Tesla’nın bu fabrikada haftada en az 1000 adet Model 3 üretmeyi hedeflediği de öğrenilmişti.

Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından ise Tesla hisselerinde ciddi bir artış gözlendi. Şirketin hisseleri, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçti ve 307 dolara kadar yükseldi.

Yeni Hedef: Tamamen Sürücüsüz Araçlar

Yeni fabrikanın açılışından sonra konuşan Elon Musk ise şirketin yeni hedefinin tamamen sürücüsüz araçlar üretmek olduğunu söylemişti.

Tesla’nın hali hazırda elektrikli otomobillerinde sunduğu Smart Summon gibi özellikler, her ne kadar bazı sorunlara yol açmış ve bazı tepkiler toplamış olsa da, şirketin araçları otonom hale getirme yönünde ciddi adımlar attığının önemli bir göstergesi.