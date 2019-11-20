Çin'de Uzun Süredir Düşüş Yaşayan Apple, Tekrar Yükselişe Geçti

Eylül ayında iPhone 11 ailesini tanıtan Apple, yeni seri ile birlikte uzun bir sürenin ardından Çin içerisinde yükselişe geçti.

Giriş Ayları Baz Alındı

Çin Teknoloji Bakanlığı bünyesine bağlı olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi tarafından sağlanan verilere göre Apple, Çin içerisinde satışlarını geçen yıla göre artırdı. Geçtiğimiz senenin Eylül ve Ekim ayı baz alındığında, şirketin geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında daha fazla satış yaptığı açıklandı.

Amerika ile yaşanan sorunlarla birlikte halkın gözünde 'düşman' haline gelen markanın Eylül ve Ekim ayı satışlarını artırdığını görmek bir miktar şaşırtıcı denilebilir. Bu aylar yeni modellerin satışa sunulduğu aylar olduğu için gidişatı sunan bir gösterge niteliği de taşıyor.

Yapılan basit hesaplamalara göre Apple, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde altı oranında artış yakaladı. Tahminler, iPhone 11 modelinin bu noktada önemli bir role sahip olduğunu işaret etmekte. XR'ın yerini alan 11, 50 dolar daha uygun fiyatı ile orta seviye Android cihazlar için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte indirimli fiyat kampanyaları, aylık ödeme seçenekleri ve takas teklifleri de büyümenin önemli parçalarını oluşturuyor. Yani şirketin Çin'e sıkı sıkı sarıldığını söylememiz mümkün.