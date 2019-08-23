Çin'de Yapay Zeka Sayesinde Katili Yakaladılar

Yüz tanıma ve kimlik teşhisi sayesinde polislere büyük yardımı dokunan yapay zekanın yeni bir örneği Çin'de görüldü. Yüz tarama teknolojisi kullanan yapay zeka, banka kredisi almak isteyen katili kolayca tespit ederek yakalanmasında büyük bir rol oynadı.

South China Morning Post tarafından yayınlanan bir rapora göre cinayetle suçlanan bir kişi, kız arkadaşının önceden ayarladığı banka kredisini almak için cinayet sonrasında kız arkadaşının yüzünü sisteme taratmaya çalıştı ancak yapay zeka bu yüzü kabul etmeyince devreye polisler girmek zorunda kaldı.

Çin'in Fujian eyaletindeki 29 yaşındaki bir kişinin, kız arkadaşını tartıştıktan sonra öldürdüğüne inanılıyordu. Money Station adlı para ödeme uygulamasında kız arkadaşının yüzünü taratmaya çalıştı fakat sistemin yapay zekası onay işlemi için göz kırpma şartı koşuyordu. Gözlerini kırpmayan ve bundan dolayı ödemeyi onaylamayan yapay zeka, konuşma sırasında kadın yerine erkek sesinin olduğunu da fark etti.

Bunun ardından Money Station'daki p ersonel görüntüleri kontrol etti ve kadının yüzündeki morlukları ve boynundaki yaraları gördü. Hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Polis sanığı yakaladığında, sanık kız arkadaşının cesedini çiftlikte yakmaya çalışıyordu.

Yapay zeka her ne kadar tek başına suçluyu yakalamamış olsa da büyük bir felaketin önüne geçmiş gibi gözüküyor. Bakalım yüz tanıma sistemleri sayesinde neler yaşanacak, zamanla göreceğiz.