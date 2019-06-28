Çin'de Yapay Zekalı Yargıç Göreve Başladı

Çin'de yargı davalarına yardımcı olmak üzere yapay zeka destekli yargıç geliştirildi.

Yapay Zeka Yargıç Davalara Bakacak

Pekin'de İnternet Mahkemesine bağlı çevrimiçi dava hizmeti merkezinde, davaların açılması ve işleme konulması gibi sıradan hukuksal işlemlerde kararlara yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanan bir yazılım modülü kullanılmaya başlandı.

AI Judge (Yapay Zeka Yargıç) adı verilen bu modül, ekran üzerinde kadın suretinde tasarlanan bir arayüz aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçmekte. Vatandaşların internet üzerinden dava başvurusu yapmaları ve işlemlerini yürütebilmelerine rehberlik eden Yapay Zeka Yargıç, gerçek hakimlerin davalara daha fazla odaklanmasına imkan sağlamakta.

Yetkililer, yapay zeka teknolojisinin adliyelerde kullanılarak, iş yükünü azaltmayı, mahkemelerin vereceği kararların kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yapay zeka modüllerinin gelecekte davalarda gerçek yargıçlara asistanlık yapması, topladığı verilerle yargılamalara katkı sağlaması beklenmekte. Pekin'deki İnternet Mahkemesi, internet üzerinden işlenen suçlar ile Çin vatandaşlarının internet üzerinden yaptığı işlemlerde yaşadıkları sorunlarla ilgili başvuruları kabul etmekte.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka nereye gidiyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!