Çin'deki Bitcoin Madencisi, Petrol Kuyusundan Elektrik Çalarken Yakalandı

Bitcoin madenciliği yaparken kaçak elektrik kullanıldığının haberlerini duymaya alışkınız. Çin’den gelen son haberde, yetkililerden gelen açıklamalara göre bir adam Bitcoin madenciliği yapmak için petrol kuyusundan elektrik çalarken yakalandı.

Yerel medyanın yayınladığı haberlere göre, balık yetiştiriciliği yapılan bir havuzun içinden kablolar geçiren adam, bu sayede petrol kuyusundan elektrik çekebilmeyi başardı. Polisler, gelen ihbar telefonlarını teyit etmek ve olay yerini havadan görmek için drone kullanarak bölgeyi araştırdı. Sonunda bölgede Bitcoin madenciliği için kullanılan 20 adet makine keşfettiler.

Bitcoin madenciliği için kullanılan enerjinin şirkete olan zararı ise yaklaşık olarak 7 bin dolar oldu. Şirkete verilen zarar bu kadarken, adamın bu süre içerisinde ne kadar Bitcoin elde ettiği ise bilinmiyor. Araştırma hala devam ettiği için adamın hırsızlık suçundan hapse mi gireceği yoksa zararı karşılamakla mı yükümlü olacağı ise bilinmiyor.

Çin'den geçen yıl da buna benzer bir haber gelmişti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çin’de yine bir kişi yaklaşık 50 adet makine kullanarak Bitcoin madenciliği için gerekli olan elektriği bir tren istasyonundan çalmıştı. Şirketi 15 bin dolar zarar uğratan adama ise 3.5 yıl hapis cezası verilmişti.