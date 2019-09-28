Çin'deki Şehir Kameraları Üst Düzey Çözünürlüğe Sahip Olacak

Dünyanın en baskıcı ülkelerinden birisi olarak bilinen Çin, vatandaşları üzerinde devasa bir denetim mekanizması kuruyor. Elbette bu denetim mekanizmasını kurarken kullandığı büyük bir teknoloji de bulunuyor. İşte haberimizin detayları.

Çin hükümeti tarafından yapılan denetim çalışmalarında, genellikle şehir kameraları kullanılıyor. Bu şehir kameralarının en büyük özelliklerinden birisi de suçlu olan kişinin hemen tespit edilebilmesi. Yeni geliştirilen 500 MP çözünürlüğe sahip kameralar ise bu işi çok daha ileri noktaya taşıyacak.

Çin, şehir kameralarında Londra'yı geçti

Dünyanın en iyi şehir kameralarının bulunduğu Londra, bugüne kadar son derece üst düzey görülüyordu. Ancak Çin tarafından geliştirilen ve 500 MP çözünürlüğe sahip bu yeni kameralar Londra'nın ününü yerle bir etti.

Bu kadar iyi bir çekim yapabilme yeteneğine sahip şehir kameraları ile ilgili önemli bir soru işareti bulunuyor. Her ne kadar Çin, tüm videoları bulut sistemine kaydedeceklerini ifade etse bile, yine de bu kadar büyük bir verinin saklanması son derece zor.

İnsan gözünden kat kat daha fazla çözünürlük yeteneğine sahip olan bu kameralar, Çin tarafından son derece efektif bir şekilde kullanılacak. Peki sizce şehir kameralarının yaygınlaştırılması güvenlik ve gizlilik dengelerini nasıl değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.