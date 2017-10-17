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Çin'deki Tesla Otomobillerin Şarj Girişi Artık Farklı Olacak

Tesla Model S Şarj
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar teknoloji
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Çin Hükumeti son zamanlarda ülke genelinde birçok alanda değişiklikler yapmaya başladı. Şarj standartları da değişince Kaliforniyalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla da bu duruma kayıtsız kalamadı.

Çünkü Çin pazarı Tesla için oldukça fazla elektrikli otomobil sattığı önemli bir gelir kaynağı. Bu sebeple firma Model S ve Model X adlı elektrikli otomobillerinin Çin'e özel versiyonlarında yeni bir şarj girişi tasarımı kullanmaya başlıyor. Önceden otomobillerin arka stop lambalarında yer alan şarj girişleri artık normal fosil yakıtlı bir otomobil gibi depo kapağı içerisinde yer alacak. Ayrıca bu yeni şarj girişi iki adet bağlantı desteği sunacak. Böylelikle Çin'in yeni GB/T DC olarak adlandırılan hızlı şarj standardı karşılanmış olacak.

Tesla Cine Ozel Sarj Girisi

Yukarıdaki resimlerdeki gibi tasarlanan yeni şarj girişleri iki adet olmasıyla da kullanıcılara alternatif çözüm sunmuş oluyor. Ayrıca eski model Tesla otomobillere sahip Çinli sürücülere dönüştürücü aparatlar da sağlanacak. Çin Hükumeti aynı zamanda 2020'ye kadar 12.000 adet yeni şarj istasyonunu ülke genelinde kullanıma sunacağını açıkladı. Tesla da buna karşılık 2017'nin sonuna kadar 1000 adet yeni hızlı şarj istasyonunu Çin'de kuracağını belirtti.

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ETİKETLER: otomobil çin tesla elektrikli otomobil

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