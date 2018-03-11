Çin'den 415 Metre Uzunluğunda Tren Geliyor

Dünyanın en uzun trenine aday olacak yepyeni yüksek hızlı tren, Çin'den geliyor. Tamamen Çin'de geliştirilen ve kullanım için testlerine başlanan tren, mevcut muadillerine göre iki kat daha fazla vagon taşıyor.

Daha önceki Fuxing modeline göre pek çok konuda gelişmiş olan yeni tren, CRRC Tangshan Co.Ltd tarafından geliştirildi. Yapımı için pek çok mühendisi ve tasarımcıyı işe alan şirket, bu treni ne kadar sürede yaptığını açıklamadı. Yeni Fuxing treni 415 metre uzunluğundayken aynı zamanda toplamda 16 vagonu taşıyabiliyor. Yani rakiplerine göre bir hayli daha büyük olduğu gözlerden kaçmıyor.

Test sürüşleri için Beijing'i tercih eden CRRC Tangshan Co.Ltd, trenin 1100 yolcu kapasitesinin olduğunu ifade ediyor.

Enerji ve servis ömrü konusunda Çin'e güven veren şirket, Fuxing'i tamamen kendi ülkesinde geliştirdiğine vurgu yapıyor. Tüm testler tamamlandıktan sonra izin alınacak olan Fuxing treninin üretimine kısa zaman içerisinde başlanacağı belirtiliyor.