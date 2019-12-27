Çin'den Akıllara Durgunluk Veren Tesla Adımı

Çin Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet Tesla Model 3 için vergi muafiyeti uygulamaya karar verdi.

Çin'den Tesla'ya Vergi Muafiyeti

Tesla yaptığı açıklamada "Çin'de üretilen Tesla Model 3 araçları vergi muafiyeti için Çin Sanayi Bakanlığı'ndan onay aldı. Teslimatlar yakında." dedi. Bu ayın başlarında açıklama yapan bakanlık ülkede üretilen Model 3 için devlet sübvansiyonu uygulanması kararını aldığını belirtmişti.

Tesla'nın daha öncesinde yaptığı açıklamalara göz atarsak Model 3 için tahmini teslimatlar Ocak 2020 tarihini işaret ediyor.

Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları genel olarak hoş bir tablo içerisinde ilerlemediğinden dolayı hükümetin Amerikalı şirkete bu yönde bir destek uygulamasının oldukça garip olduğunu söyleyebiliriz. Yine de ülke içindeki üretimi destekleyen hükümetin pek de şaşırtıcı bir adım atmadığını görüyoruz.