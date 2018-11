Çin'den Dünyanın İngilizce Konuşan İlk Yapay Zeka Sunucusu

Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Wuzhen'de şu sıralar Dünya İnternet Konferansı düzenleniyor. Konferansın en dikkat çekici yanı ise dünyanın İngilizce konuşan ilk yapay zeka haber sunucusunun tanıtılması oldu.

Yapay zekalı sunucunun sesi ve görüntüsü, Şinhua Haber Ajansı'nın insan sunucularından Zhang Zhao baz alınarak hazırlandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, düzenlenen internet konferansına gönderdiği bir tebrik mektubunda, "Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm içerisinde. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW