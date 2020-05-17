Çin'den, Koronavirüs'ün Yayılmasının Nedeni İle İlgili Açıklama Geldi!

Koronavirüs tehlikesinin yayılması hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Çin, Koronavirüs tehlikesinin bu kadar yayılmasının sorumlusunu açıkladı.

Dünyanın son zamanlardaki en önemli konusu olan Koronavirüs, hala tehdit saçmaya devam ediyor. Yetkililer, önümüzdeki bir iki yılı bu virüsle beraber geçireceğimizi söylerken, virüsün asıl şüphelileri ve bu kadar yayılmasına izin verenler ortada yoktu. Bu konuda ABD'den ciddi açıklamalar gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda açık açık Çin'i suçlayan ABD, pekte haksız sayılmaz. O zaman yaptığı açıklamada Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün bir süre gizlendiğini söyleyen ABD yetkililerinin iddiaları karşılıksız kalmadı. Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda Wuhan'daki yetkililerin virüs ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

Açıklamayı yapan Dr. Zhong yerel yetkililerin gerçekleri söylemenin hoşlarına gitmediğini iletti ve şu sözleri ekledi :

“O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı... Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı... Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19’un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız. Çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz."

Vakanın nasıl ortaya çıktığı hala bilinmiyor. Ancak burada ABD'nin iddialarında pek de haksız olmadığını görüyoruz. Bakalım Koronavirüs ile ilgili ne gibi bilgiler ortaya çıkacak.