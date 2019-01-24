Çin'den Microsoft'a Ağır Darbe! Bing'e Erişim Yasaklandı

Pek çok ABD'li şirketi kendi ülkesinde yasaklayarak bu konuda popüler olan Çin'in şimdi de Microsoft'un tarayıcısı Bing'e erişim yasağı getirdiği düşünülüyor. Sabah saatlerinden bu yana erişimin olmadığı Bing hakkında hükümetten açıklama gelmedi.

Microsoft’un Bing arama motoru Çin'de erişilemeyen en son Amerikan teknoloji hizmeti olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bing'in Çin versiyonuna ülke içerisinde erişim sağlanamıyorken devlete ait China Unicom, talebin hükümetten geldiğini onayladı ancak yasağın nedeni henüz açıklanmış değil.

Konu hakkında açıklama yapan Microsoft sözcüleri Bing'e erişim olmadığını doğruladı ve teknik arızanın da söz konusu olabileceğini belirtti. Çinli hükümetin neredeyse her isteğini yerine getiren ve yasağın mantıksal olmadığını ifade eden Microsoft, Çin tarafından yürütülen "Büyük Güvenlik Duvarı" hizmetinde sorun olduğunu söylüyor.

Yasağın Arkasında Google Olabilir

Çin'de en son 2010 yılında kullanılabilen Google'ın da bu yasağı tetiklemiş olabileceği düşünülüyor. Çin için özel arama motoru geliştirdiği bilinen ABD'li şirketin, Microsoft ile rekabet etmesinin önünü kesmek istediği iddia edildi. Facebook, Twitter, Instagram gibi pek çok platforma yasak getiren Çin'in Microsoft ile anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.