Çin'den Tesla'ya Rakip Araba

Xiaopeng firması, XPeng P7 elektronik Sedan aracını tanıttı. Tesla’ya kıyasla 3’te 1 oranında daha ucuz olan Xpeng P7, Çin’de Tesla’dan daha çok satılacak gibi görünüyor.

XPeng P7 modeli çerçevesiz kapılar, birinci sınıf döşemeler, 10 inç dijital gösterge paneli, 14.97 inç bilgi-eğlence ekranı ve seviye 3 oto pilot sistemine sahip. Xiaopeng yetkilileri fiyatın düşük olmasının, aracın kalitesiz olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan XPeng P7 aracının, Avrupa pazarında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

XPeng P7 Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

266 beygir gücünde olan araba, 390 Nm tork üreten bir elektrikli motora sahip. Tek bir şarj ile 550 kilometre yol alabiliyor. Aracın bataryası 81 kW/s.

Özelliklerine bakıldığında Tesla elektronik aracı aratmayan XPeng P7 aracı, piyasa satış fiyatıyla Tesla’nın çok önünde yer alıyor.